سعر Ribbit Meme المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RIBBIT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RIBBIT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Ribbit Meme المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RIBBIT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RIBBIT بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن RIBBIT

معلومات سعر RIBBIT

الموقع الرسمي لـ RIBBIT

اقتصاد توكن RIBBIT

توقعات سعر RIBBIT

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Ribbit Meme

سعر Ribbit Meme (RIBBIT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 RIBBIT إلى USD:

--
----
+1.50%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Ribbit Meme (RIBBIT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:11:00 (UTC+8)

معلومات سعر Ribbit Meme (RIBBIT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

+1.54%

+4.33%

+4.33%

سعر Ribbit Meme (RIBBIT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RIBBIT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRIBBIT على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RIBBIT -0.17% على مدار الساعة الماضية، +1.54% على مدار 24 ساعة، و +4.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ribbit Meme (RIBBIT)

$ 314.87K
$ 314.87K$ 314.87K

--
----

$ 314.87K
$ 314.87K$ 314.87K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ribbit Meme هي $ 314.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RIBBIT يبلغ 420.69T، مع إجمالي عرض 420690000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 314.87K.

سجل سعر Ribbit Meme (RIBBIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ribbit Meme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ribbit Meme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ribbit Meme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ribbit Meme مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+1.54%
30 يوم$ 0-11.98%
60 يوم$ 0-24.61%
90 يوم$ 0--

ما هو Ribbit Meme ( RIBBIT )

The Hopping Crypto Meme Coin That Will Help You Take the Leap!

RIBBIT is distributed in a fair and transparent manner. There is no pre-mine, no ICO, and no private sale.

No taxes, no bullshit. 93.1% of the tokens were sent to the liquidity pool, LP burnt, and contract renounced. 6.9% of supply is being held in a multi sig wallet to be used for listings, pools, improvements etc.

RIBBIT is a meme token with no intrinsic value or expectation of financial return. Ribbit is completely useless and for entertainment purposes only.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Ribbit Meme (RIBBIT)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Ribbit Meme (USD)

كم ستكون قيمة Ribbit Meme (RIBBIT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Ribbit Meme (RIBBIT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Ribbit Meme.

تحقق الآن من توقعات سعر Ribbit Meme!

عملة RIBBIT إلى العملات المحلية

توكنوميكس Ribbit Meme (RIBBIT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Ribbit Meme (RIBBIT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RIBBIT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Ribbit Meme (RIBBIT)

كم يساوي Ribbit Meme (RIBBIT) اليوم؟
سعر RIBBIT المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر RIBBIT إلى USD الحالي؟
سعر RIBBIT إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Ribbit Meme ؟
القيمة السوقية لعملة RIBBIT هي $ 314.87K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن RIBBIT؟
العرض المتداول لتوكن RIBBIT هو 420.69T USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ RIBBIT؟
حقق RIBBIT سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ RIBBIT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 RIBBIT.
ما هو حجم تداول RIBBIT؟
حجم تداول RIBBIT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع RIBBIT هذا العام؟
قد يرتفع RIBBIT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر RIBBIT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:11:00 (UTC+8)

تحديثات Ribbit Meme (RIBBIT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,991.78
$112,991.78$112,991.78

-1.43%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,996.85
$3,996.85$3,996.85

-2.44%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04124
$0.04124$0.04124

-11.19%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.22
$194.22$194.22

-2.35%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1940
$3.1940$3.1940

-17.19%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,996.85
$3,996.85$3,996.85

-2.44%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,991.78
$112,991.78$112,991.78

-1.43%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.22
$194.22$194.22

-2.35%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6502
$2.6502$2.6502

+0.53%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19357
$0.19357$0.19357

-3.10%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08949
$0.08949$0.08949

+4,374.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002859
$0.00002859$0.00002859

+339.84%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.361
$2.361$2.361

+214.80%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000470
$0.000000000000000000000470$0.000000000000000000000470

+176.47%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000185
$0.0000000185$0.0000000185

+115.11%