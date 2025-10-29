معلومات سعر Rhetor (RT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01127384 $ 0.01127384 $ 0.01127384 24 ساعة منخفض $ 0.01339304 $ 0.01339304 $ 0.01339304 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01127384$ 0.01127384 $ 0.01127384 24 ساعة مرتفع $ 0.01339304$ 0.01339304 $ 0.01339304 عالية طوال الوقت $ 0.02402558$ 0.02402558 $ 0.02402558 أدنى سعر $ 0.00858898$ 0.00858898 $ 0.00858898 تغير السعر (1 ساعة) -1.16% تغير السعر (1يوم) -3.36% تغير السعر (7 أيام) +4.43% تغير السعر (7 أيام) +4.43%

سعر Rhetor (RT) في الوقت الحقيقي هو $0.01275922. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RT بين أدنى سعر $ 0.01127384 وأعلى سعر $ 0.01339304، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRT على الإطلاق هو $ 0.02402558، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00858898.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RT -1.16% على مدار الساعة الماضية، -3.36% على مدار 24 ساعة، و +4.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Rhetor (RT)

القيمة السوقية $ 12.84M$ 12.84M $ 12.84M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.84M$ 12.84M $ 12.84M إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,501.125052 999,999,501.125052 999,999,501.125052

القيمة السوقية الحالية لـ Rhetor هي $ 12.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RT يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999501.125052. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.84M.