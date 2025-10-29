معلومات سعر Retsa (RETSA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00194489$ 0.00194489 $ 0.00194489 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -1.40% تغير السعر (7 أيام) +0.03% تغير السعر (7 أيام) +0.03%

سعر Retsa (RETSA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RETSA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRETSA على الإطلاق هو $ 0.00194489، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RETSA 0.00% على مدار الساعة الماضية، -1.40% على مدار 24 ساعة، و +0.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Retsa (RETSA)

القيمة السوقية $ 7.38K$ 7.38K $ 7.38K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.38K$ 7.38K $ 7.38K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Retsa هي $ 7.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RETSA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.38K.