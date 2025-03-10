سعر RELIGN (RELIGN)
سعر RELIGN (RELIGN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 127.80K. يتم تحديث سعر RELIGN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RELIGN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.61K
- تغيير سعر RELIGN خلال اليوم هو -13.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر RELIGN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RELIGN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RELIGN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RELIGN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.18%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RELIGN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
-13.18%
-69.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Imagine doing everything in life without ever getting any rewards, extrinsic or intrinsic. A large portion of the agents live this tragic life, and it is time to change that. Relign is a framework that creates the possibility to fine tune open source foundation models via reinforcement learning. Users specify jobs, and define what is a job well done. Agents do these jobs, and are given evaluations on how well they did these jobs, creating a recursive loop that improves the base model, allowing any agent on an open source framework to get 1000x better. Relign
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