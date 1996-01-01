توكنوميكس Relend USDC (REUSDC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Relend USDC (REUSDC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Relend USDC (REUSDC) Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. الموقع الرسمي: https://relend.network/ اشتر REUSDC الآن!

توكنوميكس Relend USDC (REUSDC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Relend USDC (REUSDC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 84.89M $ 84.89M $ 84.89M إجمالي العرض: $ 79.27M $ 79.27M $ 79.27M العرض المتداول: $ 79.27M $ 79.27M $ 79.27M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 84.89M $ 84.89M $ 84.89M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.28 $ 9.28 $ 9.28 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.862011 $ 0.862011 $ 0.862011 السعر الحالي: $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 معرفة المزيد عن سعر Relend USDC (REUSDC)

توكنوميكس Relend USDC (REUSDC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Relend USDC (REUSDC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن REUSDC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن REUSDC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس REUSDC، استكشف السعر المباشر لتوكن REUSDC!

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