معلومات سعر rasmr (RASMR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00154379 $ 0.00154379 $ 0.00154379 24 ساعة منخفض $ 0.00163099 $ 0.00163099 $ 0.00163099 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00154379$ 0.00154379 $ 0.00154379 24 ساعة مرتفع $ 0.00163099$ 0.00163099 $ 0.00163099 عالية طوال الوقت $ 0.01259026$ 0.01259026 $ 0.01259026 أدنى سعر $ 0.00138248$ 0.00138248 $ 0.00138248 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -3.41% تغير السعر (7 أيام) -2.77% تغير السعر (7 أيام) -2.77%

سعر rasmr (RASMR) في الوقت الحقيقي هو $0.00156531. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RASMR بين أدنى سعر $ 0.00154379 وأعلى سعر $ 0.00163099، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRASMR على الإطلاق هو $ 0.01259026، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00138248.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RASMR -0.14% على مدار الساعة الماضية، -3.41% على مدار 24 ساعة، و -2.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق rasmr (RASMR)

القيمة السوقية $ 327.00K$ 327.00K $ 327.00K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M إمداد دورة التداول 208.97M 208.97M 208.97M إجمالي العرض 999,996,485.672903 999,996,485.672903 999,996,485.672903

القيمة السوقية الحالية لـ rasmr هي $ 327.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RASMR يبلغ 208.97M، مع إجمالي عرض 999996485.672903. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.56M.