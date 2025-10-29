سعر RAGE GUY المباشر اليوم هو 0.00181099 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RAGE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RAGE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر RAGE GUY المباشر اليوم هو 0.00181099 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RAGE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RAGE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار RAGE GUY

سعر RAGE GUY (RAGE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 RAGE إلى USD:

$0.00180894
$0.00180894$0.00180894
-9.80%1D
mexc
USD
مخطط أسعار RAGE GUY (RAGE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:25:32 (UTC+8)

معلومات سعر RAGE GUY (RAGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00176318
$ 0.00176318$ 0.00176318
24 ساعة منخفض
$ 0.0020067
$ 0.0020067$ 0.0020067
24 ساعة مرتفع

$ 0.00176318
$ 0.00176318$ 0.00176318

$ 0.0020067
$ 0.0020067$ 0.0020067

$ 0.00592337
$ 0.00592337$ 0.00592337

$ 0.00021799
$ 0.00021799$ 0.00021799

-0.31%

-9.39%

+18.01%

+18.01%

سعر RAGE GUY (RAGE) في الوقت الحقيقي هو $0.00181099. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RAGE بين أدنى سعر $ 0.00176318 وأعلى سعر $ 0.0020067، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRAGE على الإطلاق هو $ 0.00592337، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00021799.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RAGE -0.31% على مدار الساعة الماضية، -9.39% على مدار 24 ساعة، و +18.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق RAGE GUY (RAGE)

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

--
----

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

984.02M
984.02M 984.02M

984,024,868.249868
984,024,868.249868 984,024,868.249868

القيمة السوقية الحالية لـ RAGE GUY هي $ 1.79M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RAGE يبلغ 984.02M، مع إجمالي عرض 984024868.249868. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.79M.

سجل سعر RAGE GUY (RAGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RAGE GUY مقابل USD هو $ -0.000187776943462372 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RAGE GUY مقابل USD هو $ +0.0002101706 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RAGE GUY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RAGE GUY مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000187776943462372-9.39%
30 يوم$ +0.0002101706+11.61%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو RAGE GUY ( RAGE )

RAGE GUY (RAGE) is a cryptocurrency inspired by the Rage Guy meme, one of the earliest and most recognizable characters from internet rage comics. The project captures the cultural legacy of early meme history and brings it onto the blockchain in tokenized form. It is designed as a community-driven digital asset that celebrates internet culture, nostalgia, and the role memes play in shaping online communities.

المصدر RAGE GUY (RAGE)

الموقع الرسمي

توقعات سعر RAGE GUY (USD)

كم ستكون قيمة RAGE GUY (RAGE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك RAGE GUY (RAGE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة RAGE GUY.

تحقق الآن من توقعات سعر RAGE GUY!

عملة RAGE إلى العملات المحلية

توكنوميكس RAGE GUY (RAGE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس RAGE GUY (RAGE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RAGE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول RAGE GUY (RAGE)

كم يساوي RAGE GUY (RAGE) اليوم؟
سعر RAGE المباشر في USD هو USD 0.00181099، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر RAGE إلى USD الحالي؟
سعر RAGE إلى USD الحالي هو $ 0.00181099. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ RAGE GUY ؟
القيمة السوقية لعملة RAGE هي $ 1.79M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن RAGE؟
العرض المتداول لتوكن RAGE هو 984.02M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ RAGE؟
حقق RAGE سعرًا قياسيًا قدره 0.00592337 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ RAGE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00021799 RAGE.
ما هو حجم تداول RAGE؟
حجم تداول RAGE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع RAGE هذا العام؟
قد يرتفع RAGE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر RAGE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:25:32 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

