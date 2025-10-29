معلومات سعر RAGE GUY (RAGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00176318 24 ساعة مرتفع $ 0.0020067 عالية طوال الوقت $ 0.00592337 أدنى سعر $ 0.00021799 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) -9.39% تغير السعر (7 أيام) +18.01%

سعر RAGE GUY (RAGE) في الوقت الحقيقي هو $0.00181099. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RAGE بين أدنى سعر $ 0.00176318 وأعلى سعر $ 0.0020067، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRAGE على الإطلاق هو $ 0.00592337، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00021799.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RAGE -0.31% على مدار الساعة الماضية، -9.39% على مدار 24 ساعة، و +18.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق RAGE GUY (RAGE)

القيمة السوقية $ 1.79M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.79M إمداد دورة التداول 984.02M إجمالي العرض 984,024,868.249868

القيمة السوقية الحالية لـ RAGE GUY هي $ 1.79M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RAGE يبلغ 984.02M، مع إجمالي عرض 984024868.249868. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.79M.