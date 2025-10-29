معلومات سعر QPAY (QPAY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00229527$ 0.00229527 $ 0.00229527 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.19% تغير السعر (1يوم) -7.80% تغير السعر (7 أيام) -14.30% تغير السعر (7 أيام) -14.30%

سعر QPAY (QPAY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول QPAY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQPAY على الإطلاق هو $ 0.00229527، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير QPAY -1.19% على مدار الساعة الماضية، -7.80% على مدار 24 ساعة، و -14.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق QPAY (QPAY)

القيمة السوقية $ 194.15K$ 194.15K $ 194.15K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 194.15K$ 194.15K $ 194.15K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ QPAY هي $ 194.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ QPAY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 194.15K.