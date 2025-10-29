سعر Qace Dynamics المباشر اليوم هو 0.02040583 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي QACE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر QACE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Qace Dynamics المباشر اليوم هو 0.02040583 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي QACE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر QACE بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن QACE

معلومات سعر QACE

الموقع الرسمي لـ QACE

اقتصاد توكن QACE

توقعات سعر QACE

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Qace Dynamics

سعر Qace Dynamics (QACE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 QACE إلى USD:

$0.02040583
$0.02040583$0.02040583
-5.70%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Qace Dynamics (QACE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:28:40 (UTC+8)

معلومات سعر Qace Dynamics (QACE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.02009531
$ 0.02009531$ 0.02009531
24 ساعة منخفض
$ 0.02167935
$ 0.02167935$ 0.02167935
24 ساعة مرتفع

$ 0.02009531
$ 0.02009531$ 0.02009531

$ 0.02167935
$ 0.02167935$ 0.02167935

$ 0.056435
$ 0.056435$ 0.056435

$ 0.01632904
$ 0.01632904$ 0.01632904

-0.23%

-5.74%

+12.14%

+12.14%

سعر Qace Dynamics (QACE) في الوقت الحقيقي هو $0.02040583. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول QACE بين أدنى سعر $ 0.02009531 وأعلى سعر $ 0.02167935، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQACE على الإطلاق هو $ 0.056435، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01632904.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير QACE -0.23% على مدار الساعة الماضية، -5.74% على مدار 24 ساعة، و +12.14% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Qace Dynamics (QACE)

$ 20.41M
$ 20.41M$ 20.41M

--
----

$ 20.41M
$ 20.41M$ 20.41M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Qace Dynamics هي $ 20.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ QACE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.41M.

سجل سعر Qace Dynamics (QACE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Qace Dynamics مقابل USD هو $ -0.0012428679775996 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Qace Dynamics مقابل USD هو $ -0.0076704739 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Qace Dynamics مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Qace Dynamics مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0012428679775996-5.74%
30 يوم$ -0.0076704739-37.58%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Qace Dynamics ( QACE )

QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy

Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.

QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:

  1. Vision systems that detect objects, faces, and activities.
  2. Voice understanding for natural command and control.
  3. Mapping and localization for real-time navigation.
  4. Decision orchestration that fuses perception and logic into dependable actions.

These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.

The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:

  1. Instant reliability with no dependency on cloud signals.
  2. Privacy by default, keeping sensitive data on site.
  3. Field readiness, allowing robots to operate anywhere, from factories to hospitals to outdoor environments.

At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.

With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.

This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.

With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.

QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Qace Dynamics (QACE)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Qace Dynamics (USD)

كم ستكون قيمة Qace Dynamics (QACE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Qace Dynamics (QACE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Qace Dynamics.

تحقق الآن من توقعات سعر Qace Dynamics!

عملة QACE إلى العملات المحلية

توكنوميكس Qace Dynamics (QACE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Qace Dynamics (QACE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس QACE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Qace Dynamics (QACE)

كم يساوي Qace Dynamics (QACE) اليوم؟
سعر QACE المباشر في USD هو USD 0.02040583، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر QACE إلى USD الحالي؟
سعر QACE إلى USD الحالي هو $ 0.02040583. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Qace Dynamics ؟
القيمة السوقية لعملة QACE هي $ 20.41M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن QACE؟
العرض المتداول لتوكن QACE هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ QACE؟
حقق QACE سعرًا قياسيًا قدره 0.056435 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ QACE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.01632904 QACE.
ما هو حجم تداول QACE؟
حجم تداول QACE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع QACE هذا العام؟
قد يرتفع QACE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر QACE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:28:40 (UTC+8)

تحديثات Qace Dynamics (QACE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,288.62
$113,288.62$113,288.62

-1.17%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,016.70
$4,016.70$4,016.70

-1.95%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04379
$0.04379$0.04379

-5.70%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.64
$194.64$194.64

-2.14%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.3371
$3.3371$3.3371

-13.48%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,016.70
$4,016.70$4,016.70

-1.95%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,288.62
$113,288.62$113,288.62

-1.17%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.64
$194.64$194.64

-2.14%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6317
$2.6317$2.6317

-0.16%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19387
$0.19387$0.19387

-2.95%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.03976
$0.03976$0.03976

+1,888.00%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000051
$0.000000000000000000000051$0.000000000000000000000051

+363.63%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002250
$0.00002250$0.00002250

+246.15%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.158
$2.158$2.158

+187.73%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000171
$0.0000000171$0.0000000171

+98.83%