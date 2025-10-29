معلومات سعر Qace Dynamics (QACE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.02009531 $ 0.02009531 $ 0.02009531 24 ساعة منخفض $ 0.02167935 $ 0.02167935 $ 0.02167935 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.02009531$ 0.02009531 $ 0.02009531 24 ساعة مرتفع $ 0.02167935$ 0.02167935 $ 0.02167935 عالية طوال الوقت $ 0.056435$ 0.056435 $ 0.056435 أدنى سعر $ 0.01632904$ 0.01632904 $ 0.01632904 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -5.74% تغير السعر (7 أيام) +12.14% تغير السعر (7 أيام) +12.14%

سعر Qace Dynamics (QACE) في الوقت الحقيقي هو $0.02040583. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول QACE بين أدنى سعر $ 0.02009531 وأعلى سعر $ 0.02167935، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQACE على الإطلاق هو $ 0.056435، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01632904.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير QACE -0.23% على مدار الساعة الماضية، -5.74% على مدار 24 ساعة، و +12.14% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Qace Dynamics (QACE)

القيمة السوقية $ 20.41M$ 20.41M $ 20.41M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.41M$ 20.41M $ 20.41M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Qace Dynamics هي $ 20.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ QACE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.41M.