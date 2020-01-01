توكنوميكس PROOF Platform (PROOF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PROOF Platform (PROOF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PROOF Platform (PROOF) PROOF is the most powerful way to launch a token, with battle-tested features designed to set you up for success. Our contracts are audited & unruggable. Get started for free. الموقع الرسمي: https://proofplatform.io الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1t_odZ_yOaEtOXg1n0GpvRaGEpIiit6AZ/view?usp=sharing اشتر PROOF الآن!

توكنوميكس PROOF Platform (PROOF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PROOF Platform (PROOF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M إجمالي العرض: $ 30.75M $ 30.75M $ 30.75M العرض المتداول: $ 9.46M $ 9.46M $ 9.46M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.77M $ 4.77M $ 4.77M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.339058 $ 0.339058 $ 0.339058 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03194115 $ 0.03194115 $ 0.03194115 السعر الحالي: $ 0.155542 $ 0.155542 $ 0.155542 معرفة المزيد عن سعر PROOF Platform (PROOF)

توكنوميكس PROOF Platform (PROOF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PROOF Platform (PROOF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PROOF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PROOF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PROOF، استكشف السعر المباشر لتوكن PROOF!

توقعات سعر PROOF هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه PROOF؟ تجمع صفحة توقعات أسعار PROOF الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر PROOF الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!