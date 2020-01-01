توكنوميكس Principals Network (PNET) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Principals Network (PNET)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Principals Network (PNET) Principals Network is building autonomous AI academies operated by specialized AI agents called Principals. Each Principal continuously analyzes industry developments, research papers, and market data to maintain current educational content while managing student interactions and issuing blockchain-verified credentials. Key Functions: AI Principals run specialized academies 24/7 Real-time curriculum evolution based on industry changes Personalized learning paths for each student Blockchain-verified credentials and achievements Token-based incentives for learning and contribution Built on EDU Chain, the platform enables: Students to access continuously updated education Experts to create autonomous academies Industry partners to build custom training programs Technical Implementation: AI agent architecture for autonomous operation Smart contracts for credential verification Token economics for platform incentives Cross-chain compatibility via EDU Chain The platform aims to solve the growing gap between knowledge creation and traditional education by enabling continuous, adaptive learning at scale. Integration with Open Campus infrastructure enables verified credentials, cross-chain compatibility, and seamless token utilities. الموقع الرسمي: https://principals.network/ الوثيقة البيضاء: https://principals-network.gitbook.io/principals-network اشتر PNET الآن!

توكنوميكس Principals Network (PNET) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Principals Network (PNET)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 24.64K $ 24.64K $ 24.64K إجمالي العرض: $ 981.59M $ 981.59M $ 981.59M العرض المتداول: $ 981.59M $ 981.59M $ 981.59M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 24.64K $ 24.64K $ 24.64K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03156964 $ 0.03156964 $ 0.03156964 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001987 $ 0.00001987 $ 0.00001987 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Principals Network (PNET)

توكنوميكس Principals Network (PNET): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Principals Network (PNET) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PNET التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PNET التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PNET، استكشف السعر المباشر لتوكن PNET!

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