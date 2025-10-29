معلومات سعر Praxis (PRXS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.02129236 $ 0.02129236 $ 0.02129236 24 ساعة منخفض $ 0.03678919 $ 0.03678919 $ 0.03678919 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.02129236$ 0.02129236 $ 0.02129236 24 ساعة مرتفع $ 0.03678919$ 0.03678919 $ 0.03678919 عالية طوال الوقت $ 0.071311$ 0.071311 $ 0.071311 أدنى سعر $ 0.00293899$ 0.00293899 $ 0.00293899 تغير السعر (1 ساعة) +4.20% تغير السعر (1يوم) -24.31% تغير السعر (7 أيام) +507.29% تغير السعر (7 أيام) +507.29%

سعر Praxis (PRXS) في الوقت الحقيقي هو $0.0232772. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PRXS بين أدنى سعر $ 0.02129236 وأعلى سعر $ 0.03678919، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPRXS على الإطلاق هو $ 0.071311، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00293899.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PRXS +4.20% على مدار الساعة الماضية، -24.31% على مدار 24 ساعة، و +507.29% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Praxis (PRXS)

القيمة السوقية $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Praxis هي $ 2.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PRXS يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.33M.