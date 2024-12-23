سعر Popo (POPO)
سعر Popo (POPO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 265.96K. يتم تحديث سعر POPO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Popo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.96K
- تغيير سعر Popo خلال اليوم هو +17.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر Popo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Popo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Popo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Popo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+17.38%
|30 يوم
|$ 0
|-19.97%
|60 يوم
|$ 0
|-85.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Popo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.55%
+17.38%
-29.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Popo is popping off. Is it a frog? Is it a rock? We'll never know, and we don't care. Popo can be whatever or whoever you want it to be, as Popo is quickly becoming one of the most loveable infinity memes. Popo is here to bring people joy and happiness. Popo is a community take over as the original team didn't see the potential in the project, the community has stepped up and is leading the charge.
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