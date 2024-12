ما هو Popo ( POPO )

Popo is popping off. Is it a frog? Is it a rock? We'll never know, and we don't care. Popo can be whatever or whoever you want it to be, as Popo is quickly becoming one of the most loveable infinity memes. Popo is here to bring people joy and happiness. Popo is a community take over as the original team didn't see the potential in the project, the community has stepped up and is leading the charge.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Popo (POPO) الموقع الرسمي