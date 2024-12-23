سعر PONK (PONK)
سعر PONK (PONK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 150.63K. يتم تحديث سعر PONK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PONK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.28K
- تغيير سعر PONK خلال اليوم هو -15.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M
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خلال اليوم، كان سعر PONK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PONK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PONK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PONK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.08%
|30 يوم
|$ 0
|-82.27%
|60 يوم
|$ 0
|-83.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PONK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.13%
-15.08%
-47.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ponk is a meme that is based on the latest craze Pochita. For context, the dog from $BONK is based on is called Balltze. Pochita is Balltze's family and adds an interesting story to the history of BONK. This is a 100% memecoin with a fresh spin on BONK. Built on Solana, which is currently the home of dog coins and BONK. This coin will aim to also help dog charities and get the word out about dog cruelty. Balltze = BONK Pochita = PONK
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