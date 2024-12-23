سعر Picasso (PICA)
سعر Picasso (PICA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.70M. يتم تحديث سعر PICA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Picasso الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 74.63K
- تغيير سعر Picasso خلال اليوم هو +1.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.13B
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خلال اليوم، كان سعر Picasso مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Picasso مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Picasso مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Picasso مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.33%
|30 يوم
|$ 0
|-33.47%
|60 يوم
|$ 0
|-13.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Picasso: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
+1.33%
-34.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Picasso is a DeFi infrastructure-focused Layer 1 protocol designed to address the challenges of cross-chain interoperability and security. It achieves this by extending the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol to connect multiple ecosystems, including Solana, Ethereum, Cosmos, and Polkadot. Picasso functions as a cross-ecosystem IBC hub, enabling secure asset transfers and facilitating the cross-pollination of assets, builders, and communities between these networks. The project also introduces a Generalized Restaking Layer, allowing users to enhance the security of various blockchain networks by restaking assets across multiple Proof-of-Stake (PoS) systems.
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