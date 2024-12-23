احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PICA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PICA.

سعر Picasso (PICA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.70M . يتم تحديث سعر PICA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Picasso الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 74.63K - تغيير سعر Picasso خلال اليوم هو +1.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.13B

أداء سعر Picasso (PICA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Picasso مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Picasso مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Picasso مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Picasso مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.33% 30 يوم $ 0 -33.47% 60 يوم $ 0 -13.56% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Picasso (PICA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Picasso: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02857193$ 0.02857193 $ 0.02857193 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) +1.33% تغير السعر (7 أيام) -34.40%

معلومات سوق Picasso (PICA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: