معلومات سعر Photon (PHOTON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.324652 $ 0.324652 $ 0.324652 24 ساعة منخفض $ 0.352127 $ 0.352127 $ 0.352127 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.324652$ 0.324652 $ 0.324652 24 ساعة مرتفع $ 0.352127$ 0.352127 $ 0.352127 عالية طوال الوقت $ 0.679355$ 0.679355 $ 0.679355 أدنى سعر $ 0.03011794$ 0.03011794 $ 0.03011794 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) +5.08% تغير السعر (7 أيام) +95.48% تغير السعر (7 أيام) +95.48%

سعر Photon (PHOTON) في الوقت الحقيقي هو $0.352094. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PHOTON بين أدنى سعر $ 0.324652 وأعلى سعر $ 0.352127، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPHOTON على الإطلاق هو $ 0.679355، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.03011794.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PHOTON +0.21% على مدار الساعة الماضية، +5.08% على مدار 24 ساعة، و +95.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Photon (PHOTON)

القيمة السوقية $ 630.90K$ 630.90K $ 630.90K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M إمداد دورة التداول 1.79M 1.79M 1.79M إجمالي العرض 8,967,492.0 8,967,492.0 8,967,492.0

القيمة السوقية الحالية لـ Photon هي $ 630.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PHOTON يبلغ 1.79M، مع إجمالي عرض 8967492.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.16M.