سعر PAC Protocol (PAC)
سعر PAC Protocol (PAC) المباشر لليوم هو USD 0.0000105. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.98K. يتم تحديث سعر PAC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PAC Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.24
- تغيير سعر PAC Protocol خلال اليوم هو +10.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 17.44B
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خلال اليوم، كان سعر PAC Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PAC Protocol مقابل USD هو $ +0.0000002561 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PAC Protocol مقابل USD هو $ -0.0000061652 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PAC Protocol مقابل USD هو $ -0.000012914874910003366 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.84%
|30 يوم
|$ +0.0000002561
|+2.44%
|60 يوم
|$ -0.0000061652
|-58.71%
|90 يوم
|$ -0.000012914874910003366
|-55.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PAC Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+10.84%
-32.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PAC Protocol (PAC), based in the US, aims to provide next-generation blockchain network solutions to solve real-world problems. It claims to be one of the largest truly decentralized masternode networks in the world (source: www.masternodes.online) with nearly over 13,000 active nodes located worldwide. Its network is based on the energy efficient Proof of Stake (PoS) algorithm which greatly reduces its overall carbon footprint. For more information about PAC Global or if you are interested in partnering with the project, please either contact Drew Saunders, Chairman of the Board at drewsaunders@pacglobal.io or David Gokhshtein, CEO at davidg@pacglobal.io or visit @PACcoinOfficial or website at (www.pacglobal.io).
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