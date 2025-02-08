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سعر PAC Protocol (PAC) المباشر لليوم هو USD 0.0000105 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.98K . يتم تحديث سعر PAC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PAC Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.24 - تغيير سعر PAC Protocol خلال اليوم هو +10.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.44B

أداء سعر PAC Protocol (PAC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PAC Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PAC Protocol مقابل USD هو $ +0.0000002561 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PAC Protocol مقابل USD هو $ -0.0000061652 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PAC Protocol مقابل USD هو $ -0.000012914874910003366 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +10.84% 30 يوم $ +0.0000002561 +2.44% 60 يوم $ -0.0000061652 -58.71% 90 يوم $ -0.000012914874910003366 -55.15%

تحليل سعر PAC Protocol (PAC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PAC Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000945$ 0.00000945 $ 0.00000945 24 ساعة مرتفع $ 0.0000095$ 0.0000095 $ 0.0000095 عالية طوال الوقت $ 0.01888026$ 0.01888026 $ 0.01888026 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +10.84% تغير السعر (7 أيام) -32.55%

معلومات سوق PAC Protocol (PAC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: