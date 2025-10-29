معلومات سعر OnlyBruvs (BRUVS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.22% تغير السعر (1يوم) -1.49% تغير السعر (7 أيام) +4.42%

سعر OnlyBruvs (BRUVS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BRUVS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBRUVS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BRUVS +1.22% على مدار الساعة الماضية، -1.49% على مدار 24 ساعة، و +4.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OnlyBruvs (BRUVS)

القيمة السوقية $ 23.97K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.97K إمداد دورة التداول 999.94M إجمالي العرض 999,943,403.2902949

القيمة السوقية الحالية لـ OnlyBruvs هي $ 23.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BRUVS يبلغ 999.94M، مع إجمالي عرض 999943403.2902949. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.97K.