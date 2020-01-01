توكنوميكس OneID (ONEID) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OneID (ONEID)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OneID (ONEID) OneID is your all-access identity pass to the open internet. We’re building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity. OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities. الموقع الرسمي: https://www.oneid.xyz/ اشتر ONEID الآن!

توكنوميكس OneID (ONEID) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OneID (ONEID)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00559682 $ 0.00559682 $ 0.00559682 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0016588 $ 0.0016588 $ 0.0016588 السعر الحالي: $ 0.00210809 $ 0.00210809 $ 0.00210809 معرفة المزيد عن سعر OneID (ONEID)

توكنوميكس OneID (ONEID): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OneID (ONEID) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ONEID التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ONEID التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ONEID، استكشف السعر المباشر لتوكن ONEID!

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