معلومات سعر Omnia Protocol (OMNIA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00526395 24 ساعة مرتفع $ 0.00538519 عالية طوال الوقت $ 0.724005 أدنى سعر $ 0.00100478 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -1.07% تغير السعر (7 أيام) -2.05%

سعر Omnia Protocol (OMNIA) في الوقت الحقيقي هو $0.00532743. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OMNIA بين أدنى سعر $ 0.00526395 وأعلى سعر $ 0.00538519، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOMNIA على الإطلاق هو $ 0.724005، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00100478.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OMNIA +0.10% على مدار الساعة الماضية، -1.07% على مدار 24 ساعة، و -2.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Omnia Protocol (OMNIA)

القيمة السوقية $ 177.94K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 523.50K إمداد دورة التداول 33.45M إجمالي العرض 98,399,953.0

القيمة السوقية الحالية لـ Omnia Protocol هي $ 177.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OMNIA يبلغ 33.45M، مع إجمالي عرض 98399953.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 523.50K.