توكنوميكس Obortech (OBOT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Obortech (OBOT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Obortech (OBOT) OBORTECH - Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network. OBORTECH (OBOT) token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace, voting on governance policies and activities of the network, and getting rewards based on their performance ratings in the network. الموقع الرسمي: https://www.obortech.io/ اشتر OBOT الآن!

توكنوميكس Obortech (OBOT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Obortech (OBOT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M إجمالي العرض: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M العرض المتداول: $ 197.50M $ 197.50M $ 197.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.132549 $ 0.132549 $ 0.132549 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0065441 $ 0.0065441 $ 0.0065441 معرفة المزيد عن سعر Obortech (OBOT)

توكنوميكس Obortech (OBOT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Obortech (OBOT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OBOT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OBOT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OBOT، استكشف السعر المباشر لتوكن OBOT!

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