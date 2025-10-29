معلومات سعر NOTAI (NOTAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000522 $ 0.00000522 $ 0.00000522 24 ساعة منخفض $ 0.00000556 $ 0.00000556 $ 0.00000556 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000522$ 0.00000522 $ 0.00000522 24 ساعة مرتفع $ 0.00000556$ 0.00000556 $ 0.00000556 عالية طوال الوقت $ 0.00035467$ 0.00035467 $ 0.00035467 أدنى سعر $ 0.00000468$ 0.00000468 $ 0.00000468 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -0.07% تغير السعر (7 أيام) -6.89% تغير السعر (7 أيام) -6.89%

سعر NOTAI (NOTAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00000526. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NOTAI بين أدنى سعر $ 0.00000522 وأعلى سعر $ 0.00000556، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNOTAI على الإطلاق هو $ 0.00035467، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000468.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NOTAI +0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.07% على مدار 24 ساعة، و -6.89% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق NOTAI (NOTAI)

القيمة السوقية $ 499.37K$ 499.37K $ 499.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 525.65K$ 525.65K $ 525.65K إمداد دورة التداول 95.00B 95.00B 95.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ NOTAI هي $ 499.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NOTAI يبلغ 95.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 525.65K.