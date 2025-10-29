معلومات سعر Norm (NORM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -4.52% تغير السعر (1يوم) -16.39% تغير السعر (7 أيام) +170.10% تغير السعر (7 أيام) +170.10%

سعر Norm (NORM) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NORM بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNORM على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NORM -4.52% على مدار الساعة الماضية، -16.39% على مدار 24 ساعة، و +170.10% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Norm (NORM)

القيمة السوقية $ 148.90K$ 148.90K $ 148.90K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 148.90K$ 148.90K $ 148.90K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Norm هي $ 148.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NORM يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 148.90K.