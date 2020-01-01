توكنوميكس NodelyAI ($NODE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NodelyAI ($NODE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NodelyAI ($NODE) NodelyAI is website and Mobile App GPU rental platform that connects GPU and AI resources. We allow users to list GPU nodes on the website, and mobile app for free, people can rent the GPUs and make passive income from rentals, people can also list GPUs and other relation equipment for sale. Somethings very uniqure compared or other related projects. Primary we help power Ai applications with GPU computing power. الموقع الرسمي: https://www.nodelyai.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.nodelyai.com/ اشتر $NODE الآن!

توكنوميكس NodelyAI ($NODE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NodelyAI ($NODE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 71.09K $ 71.09K $ 71.09K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 773.11M $ 773.11M $ 773.11M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 91.95K $ 91.95K $ 91.95K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02400867 $ 0.02400867 $ 0.02400867 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر NodelyAI ($NODE)

توكنوميكس NodelyAI ($NODE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NodelyAI ($NODE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $NODE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $NODE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $NODE، استكشف السعر المباشر لتوكن $NODE!

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