معلومات سعر NEMA (NEMA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00195976$ 0.00195976 $ 0.00195976 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -6.52% تغير السعر (7 أيام) +95.27% تغير السعر (7 أيام) +95.27%

سعر NEMA (NEMA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NEMA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNEMA على الإطلاق هو $ 0.00195976، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NEMA +0.00% على مدار الساعة الماضية، -6.52% على مدار 24 ساعة، و +95.27% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق NEMA (NEMA)

القيمة السوقية $ 286.75K$ 286.75K $ 286.75K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 302.11K$ 302.11K $ 302.11K إمداد دورة التداول 942.09M 942.09M 942.09M إجمالي العرض 992,550,402.152603 992,550,402.152603 992,550,402.152603

القيمة السوقية الحالية لـ NEMA هي $ 286.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NEMA يبلغ 942.09M، مع إجمالي عرض 992550402.152603. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 302.11K.