معلومات سعر NALA (NALA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -3.04% تغير السعر (7 أيام) -1.76%

سعر NALA (NALA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NALA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNALA على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NALA +0.06% على مدار الساعة الماضية، -3.04% على مدار 24 ساعة، و -1.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق NALA (NALA)

القيمة السوقية $ 45.55K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.55K إمداد دورة التداول 1,000.00T إجمالي العرض 1.0e+15

القيمة السوقية الحالية لـ NALA هي $ 45.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NALA يبلغ 1,000.00T، مع إجمالي عرض 1.0e+15. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.55K.