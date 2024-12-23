سعر Moonscape (MSCP)
سعر Moonscape (MSCP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.28K. يتم تحديث سعر MSCP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moonscape الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.36
- تغيير سعر Moonscape خلال اليوم هو +3.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 901.63M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MSCP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MSCP.
خلال اليوم، كان سعر Moonscape مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moonscape مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moonscape مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moonscape مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.82%
|30 يوم
|$ 0
|-15.32%
|60 يوم
|$ 0
|-24.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moonscape: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.03%
+3.82%
-18.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MSCP إلى AUD
A$--
|1 MSCP إلى GBP
￡--
|1 MSCP إلى EUR
€--
|1 MSCP إلى USD
$--
|1 MSCP إلى MYR
RM--
|1 MSCP إلى TRY
₺--
|1 MSCP إلى JPY
¥--
|1 MSCP إلى RUB
₽--
|1 MSCP إلى INR
₹--
|1 MSCP إلى IDR
Rp--
|1 MSCP إلى PHP
₱--
|1 MSCP إلى EGP
￡E.--
|1 MSCP إلى BRL
R$--
|1 MSCP إلى CAD
C$--
|1 MSCP إلى BDT
৳--
|1 MSCP إلى NGN
₦--
|1 MSCP إلى UAH
₴--
|1 MSCP إلى VES
Bs--
|1 MSCP إلى PKR
Rs--
|1 MSCP إلى KZT
₸--
|1 MSCP إلى THB
฿--
|1 MSCP إلى TWD
NT$--
|1 MSCP إلى CHF
Fr--
|1 MSCP إلى HKD
HK$--
|1 MSCP إلى MAD
.د.م--