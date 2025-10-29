معلومات سعر Mooncoin (MOONCOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00003874 $ 0.00003874 $ 0.00003874 24 ساعة منخفض $ 0.00004216 $ 0.00004216 $ 0.00004216 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00003874$ 0.00003874 $ 0.00003874 24 ساعة مرتفع $ 0.00004216$ 0.00004216 $ 0.00004216 عالية طوال الوقت $ 0.00514511$ 0.00514511 $ 0.00514511 أدنى سعر $ 0.00003874$ 0.00003874 $ 0.00003874 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.69% تغير السعر (7 أيام) -19.66% تغير السعر (7 أيام) -19.66%

سعر Mooncoin (MOONCOIN) في الوقت الحقيقي هو $0.00003883. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MOONCOIN بين أدنى سعر $ 0.00003874 وأعلى سعر $ 0.00004216، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMOONCOIN على الإطلاق هو $ 0.00514511، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00003874.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MOONCOIN -0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.69% على مدار 24 ساعة، و -19.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mooncoin (MOONCOIN)

القيمة السوقية $ 38.79K$ 38.79K $ 38.79K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 38.79K$ 38.79K $ 38.79K إمداد دورة التداول 998.91M 998.91M 998.91M إجمالي العرض 998,911,674.455437 998,911,674.455437 998,911,674.455437

القيمة السوقية الحالية لـ Mooncoin هي $ 38.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOONCOIN يبلغ 998.91M، مع إجمالي عرض 998911674.455437. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.79K.