معلومات سعر Mooncat (MOONCAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00195681 24 ساعة مرتفع $ 0.00225548 عالية طوال الوقت $ 0.00888346 أدنى سعر $ 0.00156315 تغير السعر (1 ساعة) -0.66% تغير السعر (1يوم) -6.80% تغير السعر (7 أيام) -10.10%

سعر Mooncat (MOONCAT) في الوقت الحقيقي هو $0.0020419. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MOONCAT بين أدنى سعر $ 0.00195681 وأعلى سعر $ 0.00225548، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMOONCAT على الإطلاق هو $ 0.00888346، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00156315.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MOONCAT -0.66% على مدار الساعة الماضية، -6.80% على مدار 24 ساعة، و -10.10% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mooncat (MOONCAT)

القيمة السوقية $ 2.04M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.04M إمداد دورة التداول 999.90M إجمالي العرض 999,898,606.025039

القيمة السوقية الحالية لـ Mooncat هي $ 2.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOONCAT يبلغ 999.90M، مع إجمالي عرض 999898606.025039. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.04M.