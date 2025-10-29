معلومات سعر Mint Blockchain (MINT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00223061 24 ساعة مرتفع $ 0.00273803 عالية طوال الوقت $ 0.079854 أدنى سعر $ 0.00144984 تغير السعر (1 ساعة) +0.92% تغير السعر (1يوم) +12.86% تغير السعر (7 أيام) +10.68%

سعر Mint Blockchain (MINT) في الوقت الحقيقي هو $0.00273364. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MINT بين أدنى سعر $ 0.00223061 وأعلى سعر $ 0.00273803، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMINT على الإطلاق هو $ 0.079854، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00144984.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MINT +0.92% على مدار الساعة الماضية، +12.86% على مدار 24 ساعة، و +10.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mint Blockchain (MINT)

القيمة السوقية $ 535.66K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.73M إمداد دورة التداول 195.95M إجمالي العرض 999,999,999.5153956

القيمة السوقية الحالية لـ Mint Blockchain هي $ 535.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MINT يبلغ 195.95M، مع إجمالي عرض 999999999.5153956. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.73M.