معلومات سعر mindworms (MINDWORMS) في (USD)

سعر mindworms (MINDWORMS) في الوقت الحقيقي هو $0.00003496. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MINDWORMS بين أدنى سعر $ 0.00003272 وأعلى سعر $ 0.00003637، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMINDWORMS على الإطلاق هو $ 0.00056254، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00002712.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MINDWORMS +0.20% على مدار الساعة الماضية، -0.04% على مدار 24 ساعة، و -34.04% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق mindworms (MINDWORMS)

القيمة السوقية الحالية لـ mindworms هي $ 34.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MINDWORMS يبلغ 998.01M، مع إجمالي عرض 998014104.732334. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.89K.