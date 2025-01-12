سعر milleniumsweghunter69 (SWEG69)
سعر milleniumsweghunter69 (SWEG69) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.00K. يتم تحديث سعر SWEG69 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق milleniumsweghunter69 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.06K
- تغيير سعر milleniumsweghunter69 خلال اليوم هو +65.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 994.96M
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خلال اليوم، كان سعر milleniumsweghunter69 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر milleniumsweghunter69 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر milleniumsweghunter69 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر milleniumsweghunter69 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+65.23%
|30 يوم
|$ 0
|-3.95%
|60 يوم
|$ 0
|-30.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر milleniumsweghunter69: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
+65.23%
+68.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet MilleniumSweghunter69, the visionary behind a groundbreaking fusion of crypto and Yu-Gi-Oh card creation. Combining their expertise in blockchain technology with a passion for Yu-Gi-Oh, they craft exclusive, digital cards that push the boundaries of both worlds. Their creations are not just collectibles but a fun playground for unlimited memes and creativity, offering a unique spin on trading card culture.
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