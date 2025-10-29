معلومات سعر Messiah (MSIA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.097822 24 ساعة مرتفع $ 0.103184 عالية طوال الوقت $ 0.539528 أدنى سعر $ 0.054834 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.43% تغير السعر (7 أيام) +5.35%

سعر Messiah (MSIA) في الوقت الحقيقي هو $0.100494. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MSIA بين أدنى سعر $ 0.097822 وأعلى سعر $ 0.103184، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMSIA على الإطلاق هو $ 0.539528، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.054834.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MSIA -- على مدار الساعة الماضية، -0.43% على مدار 24 ساعة، و +5.35% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Messiah (MSIA)

القيمة السوقية $ 1.17M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.05M إمداد دورة التداول 11.60M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Messiah هي $ 1.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MSIA يبلغ 11.60M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.05M.