معلومات سعر MEDXT (MEDXT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00167948 $ 0.00167948 $ 0.00167948 24 ساعة منخفض $ 0.00181685 $ 0.00181685 $ 0.00181685 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00167948$ 0.00167948 $ 0.00167948 24 ساعة مرتفع $ 0.00181685$ 0.00181685 $ 0.00181685 عالية طوال الوقت $ 0.00342141$ 0.00342141 $ 0.00342141 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) +4.37% تغير السعر (7 أيام) +42.37% تغير السعر (7 أيام) +42.37%

سعر MEDXT (MEDXT) في الوقت الحقيقي هو $0.00175483. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEDXT بين أدنى سعر $ 0.00167948 وأعلى سعر $ 0.00181685، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEDXT على الإطلاق هو $ 0.00342141، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEDXT -0.26% على مدار الساعة الماضية، +4.37% على مدار 24 ساعة، و +42.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MEDXT (MEDXT)

القيمة السوقية $ 36.56M$ 36.56M $ 36.56M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 43.82M$ 43.82M $ 43.82M إمداد دورة التداول 20.86B 20.86B 20.86B إجمالي العرض 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MEDXT هي $ 36.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEDXT يبلغ 20.86B، مع إجمالي عرض 24997400000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.82M.