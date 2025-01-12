سعر McBROKEN (MCBROKEN)
سعر McBROKEN (MCBROKEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.61K. يتم تحديث سعر MCBROKEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق McBROKEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.21
- تغيير سعر McBROKEN خلال اليوم هو -0.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.00M
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خلال اليوم، كان سعر McBROKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر McBROKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر McBROKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر McBROKEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.86%
|30 يوم
|$ 0
|-30.93%
|60 يوم
|$ 0
|-18.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر McBROKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-0.86%
-23.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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