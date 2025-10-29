سعر Matchy المباشر اليوم هو 0.00011182 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي $MATCHY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر $MATCHY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Matchy المباشر اليوم هو 0.00011182 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي $MATCHY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر $MATCHY بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Matchy

سعر Matchy ($MATCHY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 $MATCHY إلى USD:

$0.00011182
-1.40%1D
USD
مخطط أسعار Matchy ($MATCHY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:01:50 (UTC+8)

معلومات سعر Matchy ($MATCHY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00011182
24 ساعة منخفض
$ 0.0001135
24 ساعة مرتفع

$ 0.00011182
$ 0.0001135
$ 0.00077215
$ 0.00010801
--

-1.48%

-27.81%

-27.81%

سعر Matchy ($MATCHY) في الوقت الحقيقي هو $0.00011182. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول $MATCHY بين أدنى سعر $ 0.00011182 وأعلى سعر $ 0.0001135، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ$MATCHY على الإطلاق هو $ 0.00077215، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00010801.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير $MATCHY -- على مدار الساعة الماضية، -1.48% على مدار 24 ساعة، و -27.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Matchy ($MATCHY)

$ 111.82K
--
----

$ 111.82K
1000.00M
999,997,307.060396
القيمة السوقية الحالية لـ Matchy هي $ 111.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $MATCHY يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999997307.060396. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 111.82K.

سجل سعر Matchy ($MATCHY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Matchy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Matchy مقابل USD هو $ -0.0000463511 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Matchy مقابل USD هو $ -0.0000755884 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Matchy مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.48%
30 يوم$ -0.0000463511-41.45%
60 يوم$ -0.0000755884-67.59%
90 يوم$ 0--

ما هو Matchy ( $MATCHY )

Matchy Trade: The Meme-Powered AI Prediction Game on Solana

In the ever-evolving world of Web3 gaming, a new wave of on-chain prediction games has been gaining momentum. At the heart of this trend is Matchy Trade, a Solana-based prediction game that blends speculation, memes, and artificial intelligence into a fast-paced, community-driven experience. Designed for degens who thrive on risk and entertainment, Matchy Trade isn’t just another trading game—it’s a survival challenge where every bet, every flip, and every tile reveals a new chance to outplay your rivals.

At its core, Matchy Trade revolves around predicting token moves on Solana. Players place their bets on whether specific tokens will go up or down within short timeframes. But instead of being a simple “yes/no” guessing game, the platform introduces gamified mechanics like tile flipping and survival rounds. Each correct prediction allows a player to advance, while mistakes can push them closer to elimination. This creates an atmosphere that feels like a mix of traditional prediction markets, Web3 gaming tournaments, and meme culture chaos.

The integration of AI takes Matchy Trade to another level. The AI component analyzes patterns, creates meme-driven narratives, and introduces unpredictable twists that keep the experience fresh. This means the game isn’t only about dry data and charts—it’s also about narrative trading, where memes become part of the strategy. Think of it as “degens versus AI memes,” where community humor and human instincts collide with machine-powered dynamics.

What makes Matchy Trade particularly engaging is its social survival aspect. Players aren’t just competing against the charts—they’re competing against each other. The tile-flip mechanism ensures that multiple players can be eliminated in a single round, raising the stakes and making each correct move more rewarding. This creates a thrilling loop of tension, risk-taking, and the chance for spectacular comebacks.

Being built on Solana means the game benefits from fast transactions, low fees, and scalability, making it accessible to a wide global audience. Unlike traditional Web2 prediction apps, where results are opaque, Matchy Trade’s blockchain foundation guarantees transparency, fairness, and verifiable results. Every bet, win, and loss is secured on-chain, ensuring players can trust the system.

In short, Matchy Trade is more than just a trading simulator—it’s a cultural experiment. By combining memes, AI, and community competition, it transforms prediction into entertainment. For degens who live for volatility, humor, and survival-of-the-fittest energy, Matchy Trade could easily become the go-to Solana game to test luck, skill, and meme power—all at once.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Matchy ($MATCHY)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Matchy (USD)

كم ستكون قيمة Matchy ($MATCHY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Matchy ($MATCHY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Matchy.

تحقق الآن من توقعات سعر Matchy!

عملة $MATCHY إلى العملات المحلية

توكنوميكس Matchy ($MATCHY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Matchy ($MATCHY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس $MATCHY والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Matchy ($MATCHY)

كم يساوي Matchy ($MATCHY) اليوم؟
سعر $MATCHY المباشر في USD هو USD 0.00011182، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر $MATCHY إلى USD الحالي؟
سعر $MATCHY إلى USD الحالي هو $ 0.00011182. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Matchy ؟
القيمة السوقية لعملة $MATCHY هي $ 111.82K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن $MATCHY؟
العرض المتداول لتوكن $MATCHY هو 1000.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ $MATCHY؟
حقق $MATCHY سعرًا قياسيًا قدره 0.00077215 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ $MATCHY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00010801 $MATCHY.
ما هو حجم تداول $MATCHY؟
حجم تداول $MATCHY المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع $MATCHY هذا العام؟
قد يرتفع $MATCHY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر $MATCHY لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Matchy ($MATCHY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

