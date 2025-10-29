سعر Matchy ($MATCHY)
--
-1.48%
-27.81%
-27.81%
سعر Matchy ($MATCHY) في الوقت الحقيقي هو $0.00011182. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول $MATCHY بين أدنى سعر $ 0.00011182 وأعلى سعر $ 0.0001135، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ$MATCHY على الإطلاق هو $ 0.00077215، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00010801.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير $MATCHY -- على مدار الساعة الماضية، -1.48% على مدار 24 ساعة، و -27.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Matchy هي $ 111.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $MATCHY يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999997307.060396. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 111.82K.
خلال اليوم، كان سعر Matchy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Matchy مقابل USD هو $ -0.0000463511 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Matchy مقابل USD هو $ -0.0000755884 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Matchy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.48%
|30 يوم
|$ -0.0000463511
|-41.45%
|60 يوم
|$ -0.0000755884
|-67.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
Matchy Trade: The Meme-Powered AI Prediction Game on Solana
In the ever-evolving world of Web3 gaming, a new wave of on-chain prediction games has been gaining momentum. At the heart of this trend is Matchy Trade, a Solana-based prediction game that blends speculation, memes, and artificial intelligence into a fast-paced, community-driven experience. Designed for degens who thrive on risk and entertainment, Matchy Trade isn’t just another trading game—it’s a survival challenge where every bet, every flip, and every tile reveals a new chance to outplay your rivals.
At its core, Matchy Trade revolves around predicting token moves on Solana. Players place their bets on whether specific tokens will go up or down within short timeframes. But instead of being a simple “yes/no” guessing game, the platform introduces gamified mechanics like tile flipping and survival rounds. Each correct prediction allows a player to advance, while mistakes can push them closer to elimination. This creates an atmosphere that feels like a mix of traditional prediction markets, Web3 gaming tournaments, and meme culture chaos.
The integration of AI takes Matchy Trade to another level. The AI component analyzes patterns, creates meme-driven narratives, and introduces unpredictable twists that keep the experience fresh. This means the game isn’t only about dry data and charts—it’s also about narrative trading, where memes become part of the strategy. Think of it as “degens versus AI memes,” where community humor and human instincts collide with machine-powered dynamics.
What makes Matchy Trade particularly engaging is its social survival aspect. Players aren’t just competing against the charts—they’re competing against each other. The tile-flip mechanism ensures that multiple players can be eliminated in a single round, raising the stakes and making each correct move more rewarding. This creates a thrilling loop of tension, risk-taking, and the chance for spectacular comebacks.
Being built on Solana means the game benefits from fast transactions, low fees, and scalability, making it accessible to a wide global audience. Unlike traditional Web2 prediction apps, where results are opaque, Matchy Trade’s blockchain foundation guarantees transparency, fairness, and verifiable results. Every bet, win, and loss is secured on-chain, ensuring players can trust the system.
In short, Matchy Trade is more than just a trading simulator—it’s a cultural experiment. By combining memes, AI, and community competition, it transforms prediction into entertainment. For degens who live for volatility, humor, and survival-of-the-fittest energy, Matchy Trade could easily become the go-to Solana game to test luck, skill, and meme power—all at once.
