معلومات سعر Matchy ($MATCHY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00011182 $ 0.00011182 $ 0.00011182 24 ساعة منخفض $ 0.0001135 $ 0.0001135 $ 0.0001135 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00011182$ 0.00011182 $ 0.00011182 24 ساعة مرتفع $ 0.0001135$ 0.0001135 $ 0.0001135 عالية طوال الوقت $ 0.00077215$ 0.00077215 $ 0.00077215 أدنى سعر $ 0.00010801$ 0.00010801 $ 0.00010801 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.48% تغير السعر (7 أيام) -27.81% تغير السعر (7 أيام) -27.81%

سعر Matchy ($MATCHY) في الوقت الحقيقي هو $0.00011182. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول $MATCHY بين أدنى سعر $ 0.00011182 وأعلى سعر $ 0.0001135، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ$MATCHY على الإطلاق هو $ 0.00077215، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00010801.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير $MATCHY -- على مدار الساعة الماضية، -1.48% على مدار 24 ساعة، و -27.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Matchy ($MATCHY)

القيمة السوقية $ 111.82K$ 111.82K $ 111.82K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 111.82K$ 111.82K $ 111.82K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,997,307.060396 999,997,307.060396 999,997,307.060396

القيمة السوقية الحالية لـ Matchy هي $ 111.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $MATCHY يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999997307.060396. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 111.82K.