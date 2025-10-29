معلومات سعر Mars (MARS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.84% تغير السعر (1يوم) -1.31% تغير السعر (7 أيام) -12.28%

سعر Mars (MARS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MARS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMARS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MARS +0.84% على مدار الساعة الماضية، -1.31% على مدار 24 ساعة، و -12.28% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mars (MARS)

القيمة السوقية $ 255.52K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 255.52K إمداد دورة التداول 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mars هي $ 255.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MARS يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 255.52K.