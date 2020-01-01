توكنوميكس LooPIN Network (LOOPIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LooPIN Network (LOOPIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LooPIN Network (LOOPIN) Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility. PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power. الموقع الرسمي: https://www.loopin.network/ الوثيقة البيضاء: https://arxiv.org/pdf/2406.09422 اشتر LOOPIN الآن!

توكنوميكس LooPIN Network (LOOPIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LooPIN Network (LOOPIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.18M $ 17.18M $ 17.18M إجمالي العرض: $ 40.59M $ 40.59M $ 40.59M العرض المتداول: $ 34.47M $ 34.47M $ 34.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.24M $ 20.24M $ 20.24M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.150598 $ 0.150598 $ 0.150598 السعر الحالي: $ 0.498333 $ 0.498333 $ 0.498333 معرفة المزيد عن سعر LooPIN Network (LOOPIN)

توكنوميكس LooPIN Network (LOOPIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LooPIN Network (LOOPIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LOOPIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LOOPIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LOOPIN، استكشف السعر المباشر لتوكن LOOPIN!

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