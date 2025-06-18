سعر LogicNet (SN35)
سعر LogicNet (SN35) المباشر لليوم هو USD 0.687959. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 866.27K. يتم تحديث سعر SN35 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LogicNet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر LogicNet خلال اليوم هو +5.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.26M
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خلال اليوم، كان سعر LogicNet مقابل USD هو $ +0.03871037 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LogicNet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LogicNet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LogicNet مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.03871037
|+5.96%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LogicNet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+5.96%
+3.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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