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سعر LogicNet (SN35) المباشر لليوم هو USD 0.687959 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 866.27K . يتم تحديث سعر SN35 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LogicNet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر LogicNet خلال اليوم هو +5.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.26M

أداء سعر LogicNet (SN35) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LogicNet مقابل USD هو $ +0.03871037 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LogicNet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LogicNet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LogicNet مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.03871037 +5.96% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LogicNet (SN35)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LogicNet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.642665$ 0.642665 $ 0.642665 24 ساعة مرتفع $ 0.711524$ 0.711524 $ 0.711524 عالية طوال الوقت $ 0.827982$ 0.827982 $ 0.827982 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +5.96% تغير السعر (7 أيام) +3.95%

معلومات سوق LogicNet (SN35)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: