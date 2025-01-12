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سعر Lien (LIEN) المباشر لليوم هو USD 0.205258 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 72.81K . يتم تحديث سعر LIEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lien الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.26 - تغيير سعر Lien خلال اليوم هو -0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 354.87K

أداء سعر Lien (LIEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lien مقابل USD هو $ -0.0009316265928568 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lien مقابل USD هو $ -0.0415733042 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lien مقابل USD هو $ -0.0339856549 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lien مقابل USD هو $ -0.0071244876238114 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0009316265928568 -0.45% 30 يوم $ -0.0415733042 -20.25% 60 يوم $ -0.0339856549 -16.55% 90 يوم $ -0.0071244876238114 -3.35%

تحليل سعر Lien (LIEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lien: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.205016$ 0.205016 $ 0.205016 24 ساعة مرتفع $ 0.206603$ 0.206603 $ 0.206603 عالية طوال الوقت $ 956.78$ 956.78 $ 956.78 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -0.45% تغير السعر (7 أيام) -0.07%

معلومات سوق Lien (LIEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: