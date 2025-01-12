سعر Lien (LIEN)
سعر Lien (LIEN) المباشر لليوم هو USD 0.205258. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 72.81K. يتم تحديث سعر LIEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lien الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.26
- تغيير سعر Lien خلال اليوم هو -0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 354.87K
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خلال اليوم، كان سعر Lien مقابل USD هو $ -0.0009316265928568 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lien مقابل USD هو $ -0.0415733042 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lien مقابل USD هو $ -0.0339856549 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lien مقابل USD هو $ -0.0071244876238114 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0009316265928568
|-0.45%
|30 يوم
|$ -0.0415733042
|-20.25%
|60 يوم
|$ -0.0339856549
|-16.55%
|90 يوم
|$ -0.0071244876238114
|-3.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lien: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-0.45%
-0.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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