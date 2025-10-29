معلومات سعر LEO Token (LEO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 9.38 $ 9.38 $ 9.38 24 ساعة منخفض $ 9.66 $ 9.66 $ 9.66 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 9.38$ 9.38 $ 9.38 24 ساعة مرتفع $ 9.66$ 9.66 $ 9.66 عالية طوال الوقت $ 10.14$ 10.14 $ 10.14 أدنى سعر $ 0.799859$ 0.799859 $ 0.799859 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +2.84% تغير السعر (7 أيام) +7.79% تغير السعر (7 أيام) +7.79%

سعر LEO Token (LEO) في الوقت الحقيقي هو $9.65. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LEO بين أدنى سعر $ 9.38 وأعلى سعر $ 9.66، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLEO على الإطلاق هو $ 10.14، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.799859.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LEO -0.02% على مدار الساعة الماضية، +2.84% على مدار 24 ساعة، و +7.79% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق LEO Token (LEO)

القيمة السوقية $ 8.90B$ 8.90B $ 8.90B الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.51B$ 9.51B $ 9.51B إمداد دورة التداول 922.39M 922.39M 922.39M إجمالي العرض 985,239,504.0 985,239,504.0 985,239,504.0

القيمة السوقية الحالية لـ LEO Token هي $ 8.90B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LEO يبلغ 922.39M، مع إجمالي عرض 985239504.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.51B.