معلومات سعر LEO (LEO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00313429 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.88% تغير السعر (1يوم) -6.09% تغير السعر (7 أيام) +5.03%

سعر LEO (LEO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LEO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLEO على الإطلاق هو $ 0.00313429، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LEO +0.88% على مدار الساعة الماضية، -6.09% على مدار 24 ساعة، و +5.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق LEO (LEO)

القيمة السوقية $ 866.19K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 911.78K إمداد دورة التداول 9.50B إجمالي العرض 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LEO هي $ 866.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LEO يبلغ 9.50B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 911.78K.