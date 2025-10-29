معلومات سعر Ledgity Token (LDY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00511652 24 ساعة مرتفع $ 0.0219192 عالية طوال الوقت $ 0.110451 أدنى سعر $ 0.00392962 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -45.22% تغير السعر (7 أيام) -41.16%

سعر Ledgity Token (LDY) في الوقت الحقيقي هو $0.0051548. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LDY بين أدنى سعر $ 0.00511652 وأعلى سعر $ 0.0219192، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLDY على الإطلاق هو $ 0.110451، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00392962.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LDY -- على مدار الساعة الماضية، -45.22% على مدار 24 ساعة، و -41.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ledgity Token (LDY)

القيمة السوقية $ 190.10K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 386.61K إمداد دورة التداول 36.88M إجمالي العرض 75,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ledgity Token هي $ 190.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LDY يبلغ 36.88M، مع إجمالي عرض 75000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 386.61K.