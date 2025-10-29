معلومات سعر Koala (KOALA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.00% تغير السعر (7 أيام) -1.09%

سعر Koala (KOALA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KOALA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKOALA على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KOALA -- على مدار الساعة الماضية، +0.00% على مدار 24 ساعة، و -1.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Koala (KOALA)

القيمة السوقية $ 38.62K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.97K إمداد دورة التداول 923.23M إجمالي العرض 1,003,233,203.0248661

القيمة السوقية الحالية لـ Koala هي $ 38.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KOALA يبلغ 923.23M، مع إجمالي عرض 1003233203.0248661. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.97K.