سعر KIRI (KIRI)
سعر KIRI (KIRI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 188.18K. يتم تحديث سعر KIRI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KIRI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.66K
- تغيير سعر KIRI خلال اليوم هو -10.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر KIRI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KIRI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KIRI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KIRI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.17%
|30 يوم
|$ 0
|-59.07%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KIRI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.06%
-10.17%
-45.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kiri represents the fusion of AI and art, embodying hyperstition by creating agents that influence culture and drive speculative futures. Working at Mr. AI and Luma Labs, Kiri leverages AI to shape artistic expression, acting as a "hyperstition maxi" who turns ideas into self-fulfilling realities. This project explores how AI can shape culture, redefine creativity, and manifest visionary narratives through emergent technologies.
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