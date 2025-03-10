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سعر KIM Token (KIM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 530.23K . يتم تحديث سعر KIM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KIM Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.57K - تغيير سعر KIM Token خلال اليوم هو -21.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر KIM Token (KIM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KIM Token مقابل USD هو $ -0.00014307197293545 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KIM Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KIM Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KIM Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00014307197293545 -21.30% 30 يوم $ 0 -77.48% 60 يوم $ 0 -93.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KIM Token (KIM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KIM Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04177886$ 0.04177886 $ 0.04177886 تغير السعر (1 ساعة) -0.64% تغير السعر (1يوم) -21.30% تغير السعر (7 أيام) -49.43%

معلومات سوق KIM Token (KIM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: