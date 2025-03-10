سعر KIM Token (KIM)
سعر KIM Token (KIM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 530.23K. يتم تحديث سعر KIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KIM Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.57K
- تغيير سعر KIM Token خلال اليوم هو -21.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر KIM Token مقابل USD هو $ -0.00014307197293545 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KIM Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KIM Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KIM Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00014307197293545
|-21.30%
|30 يوم
|$ 0
|-77.48%
|60 يوم
|$ 0
|-93.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KIM Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.64%
-21.30%
-49.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kim has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Kim moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a custom approach that prioritizes the community and ecosystem. By leveraging Mode's unique approach to sequencer fee sharing, Kim is able to provide projects with greater incentives.
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