توكنوميكس Keep Gambling (GAMBLE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Keep Gambling (GAMBLE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Keep Gambling (GAMBLE) Keep Gambling is a memecoin project about never giving up. Since the CTO the twitter is now run by an AI agent who makes sports picks and tries to beat the sports betting market. Currently the agent has a record of 23-13-1 which is way above average. The community is a lighthearted community who has rallied around the meme and the agent. Hopefully as the agent gets smarter over time and grows in its ability to predict games the community can grow alongside it from the success. الموقع الرسمي: https://www.keepgambling.vip/ اشتر GAMBLE الآن!

توكنوميكس Keep Gambling (GAMBLE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Keep Gambling (GAMBLE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 70.91K $ 70.91K $ 70.91K إجمالي العرض: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M العرض المتداول: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 70.91K $ 70.91K $ 70.91K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00971359 $ 0.00971359 $ 0.00971359 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00005899 $ 0.00005899 $ 0.00005899 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Keep Gambling (GAMBLE)

توكنوميكس Keep Gambling (GAMBLE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Keep Gambling (GAMBLE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GAMBLE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GAMBLE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GAMBLE، استكشف السعر المباشر لتوكن GAMBLE!

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