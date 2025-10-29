معلومات سعر Kaboom (KABOOM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00266209$ 0.00266209 $ 0.00266209 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +5.53% تغير السعر (7 أيام) +5.53%

سعر Kaboom (KABOOM) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KABOOM بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKABOOM على الإطلاق هو $ 0.00266209، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KABOOM -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +5.53% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kaboom (KABOOM)

القيمة السوقية $ 8.93K$ 8.93K $ 8.93K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.93K$ 8.93K $ 8.93K إمداد دورة التداول 998.22M 998.22M 998.22M إجمالي العرض 998,218,205.39351 998,218,205.39351 998,218,205.39351

القيمة السوقية الحالية لـ Kaboom هي $ 8.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KABOOM يبلغ 998.22M، مع إجمالي عرض 998218205.39351. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.93K.