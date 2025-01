ما هو Juice ( $JUICE )

JuiceBot is a trading bot designed to make buying and selling cryptocurrency simple, straightforward and rewarding and $JUICE is the native token and driving force behind JuiceBot. Rewards, a points system and gamified farming of $JUICE are available to all JuiceBot users.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!