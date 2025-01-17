سعر Juice ($JUICE)
سعر Juice ($JUICE) المباشر لليوم هو USD 0.142472. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $JUICE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Juice الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.54K
- تغيير سعر Juice خلال اليوم هو -1.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Juice مقابل USD هو $ -0.0016304052355642 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Juice مقابل USD هو $ -0.0967503131 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Juice مقابل USD هو $ -0.0614876668 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Juice مقابل USD هو $ -0.07105775554116724 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0016304052355642
|-1.13%
|30 يوم
|$ -0.0967503131
|-67.90%
|60 يوم
|$ -0.0614876668
|-43.15%
|90 يوم
|$ -0.07105775554116724
|-33.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Juice: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-1.13%
-27.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JuiceBot is a trading bot designed to make buying and selling cryptocurrency simple, straightforward and rewarding and $JUICE is the native token and driving force behind JuiceBot. Rewards, a points system and gamified farming of $JUICE are available to all JuiceBot users.
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