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سعر JEXchange (JEX) المباشر لليوم هو USD 0.00322441 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JEXchange الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 583.85 - تغيير سعر JEXchange خلال اليوم هو +5.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر JEXchange (JEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JEXchange مقابل USD هو $ +0.00018058 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JEXchange مقابل USD هو $ +0.0000143141 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JEXchange مقابل USD هو $ +0.0003866557 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JEXchange مقابل USD هو $ +0.0011657942578120216 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00018058 +5.93% 30 يوم $ +0.0000143141 +0.44% 60 يوم $ +0.0003866557 +11.99% 90 يوم $ +0.0011657942578120216 +56.63%

تحليل سعر JEXchange (JEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JEXchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00300924$ 0.00300924 $ 0.00300924 24 ساعة مرتفع $ 0.00322701$ 0.00322701 $ 0.00322701 عالية طوال الوقت $ 0.00959624$ 0.00959624 $ 0.00959624 تغير السعر (1 ساعة) +1.78% تغير السعر (1يوم) +5.93% تغير السعر (7 أيام) +6.23%

معلومات سوق JEXchange (JEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: