سعر JEXchange (JEX)
سعر JEXchange (JEX) المباشر لليوم هو USD 0.00322441. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JEXchange الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 583.85
- تغيير سعر JEXchange خلال اليوم هو +5.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر JEXchange مقابل USD هو $ +0.00018058 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JEXchange مقابل USD هو $ +0.0000143141 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JEXchange مقابل USD هو $ +0.0003866557 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JEXchange مقابل USD هو $ +0.0011657942578120216 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00018058
|+5.93%
|30 يوم
|$ +0.0000143141
|+0.44%
|60 يوم
|$ +0.0003866557
|+11.99%
|90 يوم
|$ +0.0011657942578120216
|+56.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر JEXchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.78%
+5.93%
+6.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JEX aims at being a decentralized exchange that allows safe exchange of Elrond ecosystem tokens between users. The goal is to provide a simple and intuitive platform to create tokens exchange offers by interacting with a smart contract to benefit from the high level of security of Elrond blockchain. Many new projects and their token appear almost everyday. We think it is important to provide a simple and secure way for users to exchange these tokens from peer to peer. Security is very important in these exchanges that require a third party to act as a warranty for integrity and to prevent fraud. JEX exchange claims to be a complement to the Maiar Exchange by proposing peer-to-peer swaps using a smart contract as a trustworthy third party.
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